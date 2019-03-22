اونلاين | تابع olline – morocco مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي اليوم | بث مباشر المغرب ومالاوي لايف .. يلا شوت

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تابع olline – morocco مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي اليوم | بث مباشر المغرب ومالاوي لايف .. يلا شوت

يلتقي منتخب المغرب بقيادة مدربه هيرفي رينارد، ضد منافسه فريق مالاوي، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة الثالثة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

تابع olline – morocco مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي اليوم | بث مباشر المغرب ومالاوي لايف .. يلا شوت

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق جواد بدة.

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تابع olline – morocco مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي اليوم | بث مباشر المغرب ومالاوي لايف .. يلا شوت

وأعلن هيرفي رينارد قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.

تابع olline – morocco مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي اليوم | بث مباشر المغرب ومالاوي لايف .. يلا شوت

ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى اممم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر أسود الأطلس المجموعة برصيد 10 نقاط.