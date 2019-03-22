اونلاين | دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر "Bein Sport" تابع كورة لايف جودة عالية

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دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر "Bein Sport" تابع كورة لايف جودة عالية

يلتقي منتخب المغرب بقيادة مدربه هيرفي رينارد، ضد منافسه فريق مالاوي، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة الثالثة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر "Bein Sport" تابع كورة لايف جودة عالية

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق جواد بدة.

دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر "Bein Sport" تابع كورة لايف جودة عالية

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وأعلن هيرفي رينارد قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.

دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر "Bein Sport" تابع كورة لايف جودة عالية

ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى اممم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر أسود الأطلس المجموعة برصيد 10 نقاط.

دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر "Bein Sport" تابع كورة لايف جودة عالية

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.