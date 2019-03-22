اونلاين | morocco today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي "تصفيات افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

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morocco today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي "تصفيات افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

يلتقي منتخب المغرب بقيادة مدربه هيرفي رينارد، ضد منافسه فريق مالاوي، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة الثالثة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

morocco today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي "تصفيات افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق جواد بدة.

morocco today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي "تصفيات افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

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وأعلن هيرفي رينارد قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.

morocco today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي "تصفيات افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى اممم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر أسود الأطلس المجموعة برصيد 10 نقاط.

morocco today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي "تصفيات افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.