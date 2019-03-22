شكرا لقرائتكم خبر عن ابن حثلين.. رئيسا للمنظمة الدولية للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للإبل تأسيس المنظمة، واعتماد مدينة الرياض مقرا لها، وتزكية فهد بن فلاح بن حثلين رئيسا للمنظمة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للإبل، الذي عقد يوم أمس (الخميس) في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي، و96 ممثلا من دول العالم كافة.

وبدأت الجمعية العمومية بكلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين الذي أكد خلالها على ما طرحه أعضاء الجمعية في استشراف المستقبل وتفعيل الأهداف الرئيسية للمنظمة وإبراز أصالة موروث الإبل إلى الصعيد الدولي. وبيّن ابن حثلين أهمية ومكانة الإبل لدى الجميع، خصوصا في ظل الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والدعم الكبير والتشجيع لاحتضان المملكة العربية السعودية للمنظمة الدولية للإبل.

وأوضح أن الاجتماع التأسيسي يعول عليه وضع الخطط المستقبلية لصناعة أفكار ملهمة ورائدة للمنظمة ولتحقيق أهدافها، مع التركيز على تأسيس خطة إستراتيجية للإبل وأنشطتها على المستوى الدولي لسنوات عدة ووضع المعايير والشروط الفنية للفرق المشاركة في المسابقات الدولية للإبل وإصدار الرخص اللازمة لممارسة جميع أنشطة الإبل على المستوى الدولي.

استعرض بعدها رئيس اللجنة التحضيرية للجمعية الدكتور مبارك السويلم محضر تأسيس المنظمة، ومن ثم اعتماد النظام الأساسي والشعار وإطلاق الموقع الإلكتروني، ليتم الإعلان عن مجلس إدارة المنظمة برئاسة فهد بن حثلين، وكل من النائب الأول اشكات بيكيف، والنائب لأفريقيا سعد العثمان، والنائب لأوروبا ديفيد موناكو، والنائب لشرق آسيا جيلبارداش، والنائب لجنوب شرق آسيا خليفة العبود، والنائب لأمريكا الجنوبية اورنالدو دانيل، والنائب لأمريكا الشمالية روسيل وديفدسون، والنائب لشرق آسيا فرقان أحمد. وشهدت الجمعية إعلان ميثاق الرياض، وهو أول ميثاق دولي للإبل، والذي يتضمن أهمية الإبل في تاريخ المجتمع الدولي، ولارتباطها بالتراث والثقافة في دول العالم، ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها فإن جهود المنظمة الدولية للإبل ستعمل على تحقيق 14 بندا من بنود الميثاق التي تم الاتفاق عليها.