شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد «التايكوندو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

تأسس الاتحاد السعودي للتايكوندو عام 1976، وأضيفت إليه الرياضة النسائية عام 2018، وكانت أول مشاركة نسائية سعودية رسمية للعبة التايكوندو في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا 2018، وتم تعيين أبرار بخاري ممثلة رسمية للجنة النسائية، لتهتم بشؤون لاعبات التايكوندو في المملكة، إذ أنشئ أول منتخب سعودي نسائي للتايكوندو في يناير 2019 وشارك ببطولة فجيرة في شهر فبراير من العام ذاته.

المشاركات النسائية الفردية بدأت بالفعل في عام 2018 بمشاركة نورة المري بالألعاب الآسيوية بجاكرتا في سبتمبر من العام ذاته، ومشاركة أبرار بخاري في بطولة الحسن الدولية في الأردن قبلها بـ3 أشهر، وحاليا يبلغ عدد اللاعبات السعوديات للعبة التايكوندو نحو 300 لاعبة، وحتى الآن لم تقم أي بطولة نسائية في المملكة لرياضة التايكوندو كون نشر اللعبة بين النساء لا يزال في بداية الطريق، إلا أنه يوجد مخطط لإقامة عدد من البطولات المحلية خلال الأشهر القادمة.

وفي سياق متصل، تم عقد اتفاقية مع رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو لإقامة بطولة دولية مصنفة في نهاية 2019، وتمكنت العديد من اللاعبات السعوديات حتى الآن من اقتناص عدد من الميداليات في بطولات غير مصنفة، ما يعتبر بداية جيدة ومحفزة تمهيدا لنيل الميداليات وتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية الرسمية، كما ينتظر أن يشارك المنتخب النسائي السعودي للتايكوندو في عدد من البطولات خلال الفترة القادمة، ابتداء من البطولة الدولية في المغرب خلال شهر أبريل 2019، ثم بطولة أخرى بالهند في شهر يونيو من العام ذاته، إضافة إلى بطولتين في كل من كوريا والأردن في يوليو، وبطولة بيروت في سبتمبر والبطولة المحلية الدولية بجدة في نوفمبر، بخلاف عدد من البطولات المحلية الداخلية. ويعتزم الاتحاد إدراج عدد من البطولات في روزنامة الفعاليات الرياضية القادمة خلال 2019-2020 عقب اكتمال إقامة دورات الحكمات والمدربات، بالتنسيق مع معهد إعداد القادة، ويوجد حاليا عدد من مراكز وأكاديميات التدريب الخاصة برياضة التايكوندو في مناطق المملكة.