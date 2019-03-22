شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعل العتيبي «مدربة سهام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) المؤهل العلمي: ماجستير الآداب في رياض الأطفال. نوع الرياضة: مهتمة بالسهام منذ 6 سنوات. بداية ممارسة اللعبة: فبراير 2018 بالاتحاد السعودي للسهام. البطولات التي شاركت بها: بطولات خارجية لم يسبق لي المشاركة، ولكن فوزي في بطولة المملكة الأولى للسيدات لرماية السهام هو بداية مشواري وظيفتك: Advertisements أعمل حاليا في القسم الإداري في الاتحاد السعودي للإسكواش. طموحك: الوصول للأولمبياد وتمثيل السعودية في رياضة رماية السهام وتحقيق المراكز الأولى، ونشر ثقافة رياضة السهام في مجتمعنا، وتدريب الناشئين والأطفال ليصبحوا رماة المستقبل. برنامجك اليومي كلاعبة: التدريب يوميا لمدة ساعتين. الإنجازات: الحصول على دورة المدربين التمهيدية المشاركة والفوز ببطولة المملكة الأولى للسيدات لرماية السهام ترجمة دليل المدربين للسهام المستوى الأول مع المدربة العنود الحرقان والمدربة آية ممدوح، وتم نشره في الاتحاد الدولي



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