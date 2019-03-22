شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة» تقطف ثمرة دوري المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بدأت الهيئة العامة للرياضة قطف ثمار مشروع دوري المدارس لكرة القدم الذي نظمته بالتعاون مع وزارة التعليم للكشف عن المواهب وتطويرها، إذ أعلنت عن موهبتين كرويتين تم اكتشافهما من دوري مدارس محافظة جدة، وهما التوأم يزيد ويزن موفق الطيب، البالغان من العمر 16 عاما.

وقال يزيد الذي يلعب في فريق مدرسة الأمير محمد بن سعود الكبير كحارس مرمى: «أنا وشقيقي يزن منذ الصغر نلعب كرة القدم سويا، سواء في الحارة أو في المدرسة، وكانت المرحلة الابتدائية مهمة بالنسبة لنا لكثرة المشاركات بين الفصول الدراسية ومع المدارس الأخرى، وكان معلم التربية البدنية في المرحلة الابتدائية يحفزنا على الإبداع لإيمانه بموهبتنا في كرة القدم»، مضيفاً: «الحمدلله حافظنا على مستوانا ومثلنا منتخب المدرسة في كافة المراحل الدراسية وصولاً إلى دوري المدارس الحالي الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم، والذي يُعد فرصة لنا ولكافة الموهوبين في كرة القدم لإبراز مواهبنا». بينما قال يزن : «ألعب في مركز الهجوم، ولله الحمد دائماً ما أكون في التشكيل الأساسي في غالبية المباريات لثقة كافة المعلمين الذين أشرفوا على منتخبات المدارس في كافة المراحل الدراسية بإمكاناتي كمهاجم، وهناك تفاهم كبير بيني وبين شقيقي الذي يلعب في مركز حراسة المرمى».