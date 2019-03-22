شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يبدع ويخسر من الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لقاءه الودي الدولي أمام نظيره الإماراتي بهدفين لهدف، مساء أمس (الخميس) على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي. تقدم أولاً لمنتخبنا عبدالفتاح آدم، ومن ثم أحرز للإمارات كل من: بندر الاحبابي، وعلي مبخوت.

ويستعد المنتخبان للتصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها في 17 أبريل، وأقيمت المباراة بقيادة مدربين مؤقتين للمنتخبين، بعدما لم تجدد الإمارات عقد الإيطالي ألبرتو زاكيروني بعد نهاية كأس آسيا 2019 التي استضافتها واختتمت في فبراير، والسعودية للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وسيقود سليم عبدالرحمن الإمارات مؤقتا إلى حين تولي فان مارفيك الذي أُعلن التعاقد معه مهماته بعد مباراة سورية الودية في 26 الحالي، في حين أشرف يوسف عنبر على المنتخب السعودي لحين التعاقد مع مدرب جديد.