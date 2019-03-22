شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الأولمبياد يبدأ بالمالديف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)يفتتح المنتخب الوطني تحت 23 عاما مساء اليوم (الجمعة) مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند، باستضافته منتخب المالديف في 8:25 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
واختتم «الأخضر» مساء أمس (الخميس) استعداداته لمواجهة منتخب المالديف بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على إجراء اللاعبين تمارين على الكرات الثابتة في الناحيتين الهجومية والدفاعية، في أعقاب إجرائهم مرانا على رد الفعل بداية الحصة التدريبية.
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