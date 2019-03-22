شكرا لقرائتكم مهاجم التشيخ ماتي : ماجواير نقطة ضعف دفاع إنكلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - التشيخ - رويترز - | منذ 15 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 16:25

قال المهاجم التشيكي ماتي فيدرا إن منتخب بلاده سيسعى لاستغلال الضعف الملحوظ في دفاع إنكلترا باستهداف هاري ماجواير قلب الدفاع خلال لقاء المنتخبين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم الجمعة.



وقال فيدرا، الذي يلعب في بيرنلي الإنكليزي، إن فريقه اتبع نفس الاستراتيجية عندما واجه ليستر سيتي، فريق ماجواير، في الدوري الممتاز هذا الموسم وأسفر ذلك عن طرد المدافع الدولي مبكرا، وقال فيدرا للصحافيين "هجوم إنكلترا قوي للغاية. الدفاع لا يمكن القول إنه ليس قويا لكنه ليس بقوة الهجوم، على سبيل المثال ماجواير. تحدثنا عنه في بيرنلي قبل مواجهة ليستر. في بعض اللحظات يبدو أنه لا يدري ما يحدث خلفه ولهذا حصل على بطاقة حمراء بعد خمس دقائق من بداية مواجهة بيرنلي".

وتفتقد تشكيلة إنكلترا لمدافع مانشستر سيتي جون ستونز للإصابة لذلك سيلعب ماجواير إلى جوار مايكل كين مدافع إيفرتون أو جيمس تاركوفسكي زميل فيدرا في بيرنلي في قلب الدفاع.