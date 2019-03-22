شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة يوم 22-3-2019 بوجبا يتحدث عن مواجهة البارسا المرتقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار برشلونة يوم 22-3-2019 العديد من الأخبار، فى مقدمتها تصريح الفرنسى بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، بأن برشلونة من الفرق الممتعة، ولطالما كان يستمتع بمشاهدته.

برشلونة يرد على تصريحات فينيسيوس



أخبار برشلونة يوم 22-3-2019 كشف مسئولى فريق برشلونة الأسبانى عن حقيقة التصريحات التى أدلى فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حول دخول البارسا فى التفاوض معه قبل الإنتقال إلى المنافس التقليدى ريال مدريد.

وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد أكد على أن إدارة برشلونة قدمت له عروضاً مغرية للموافقة على الإنتقال إلى البلوجرانا ولكنه إختار ريال مدريد فى النهاية.

نفى مسئولى برشلونة تلك التصريحات مؤكدين على أنه تم تقديم عرضاً بقيمة 18 مليون يورو لضم فينيسيوس جونيور وتم رفعه إلى 30 مليون يورو، على عكس ريال مدريد الذى دفع 45 مليون يورو بالإضافة إلى 16 مليون يورو مقسمة ما بين 8 مليون يورو للعائلة ومثلهم للوكلاء.

ويعد فينيسيوس جونيور واحد من المواهب المستقبلية التى ستصنع مستقبلاً كبيراً مع ريال مدريد بفضل موهبته الفنية.



فينيسيوس

دي ليخت يختار برشلونة



أخبار برشلونة يوم 22-3-2019 أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن مدافع أياكس الهولندى أخطر مينو رايولا وكيل أعماله أن رغبته النهائية هى الانتقال إلى صفوف برشلونة الموسم المقبل، وهو ما يُطمئن إدارة البلوجرانا على إتمام الصفقة بشكل نهائى.

أوضحت الصحيفة، إن إدارة برشلونة إتخذت قرارها النهائى بالتوقيع مع ماتياس دي ليخت ونقله إلى كامب نو فى صيف 2019 مثلما حدث مع زميله فرينكي دي يونج الذى سيبدأ مهمته رسمياً مع البارسا بدءاً من الموسم القادم.

أضافت الصحيفة، إن مسئولى برشلونة قرروا إرسال وفداً لمشاهدة ماتياس دي ليخت فى مباراة هولندا أمام ألمانيا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 والمقرر إقامتها الأحد المقبل، على الرغم من الإقتناع بمستواه الفنى وقدراته الفائقة على الجانب الدفاعى قبل هذا اللقاء.

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ويتنافس عدد من الأندية الأوروبية على ضم ماتياس دي ليخت مع برشلونة وهم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس.



دي ليخت

بوجبا يستمتع بمشاهدة برشلونة



أخبار برشلونة يوم 22-3-2019 تحدث الفرنسى بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى عن مواجهة برشلونة المنتظرة فى دور الـ 8 من دورى أبطال أوروبا، وذلك خللا المؤتمر الصحفى الذى عقده خلال وجوده مع منتخب الديوك الذى يستعد لمواجهة مولدوفا اليوم فى تصفيات يورو 2020.

وقال بوجبا : "برشلونة هو الفريق الذي أشاهده دائمًا، أنا أتعلم منهم، يمكنك أن تتعلم دائمًا كلاعب خط وسط من اسلوب لعب البارسا، أحب مشاهدتهم، أسلوبهم، نظامهم وثقافتهم .. ذلك يُساعدنى دائمًا".

"برشلونة فريق رائع، واحد من الأفضل في العالم، لديهم لاعبون غير عاديين".

"إنها مُباراة أريد أن أستمتع فيها، اللعب ضد أحد أفضل الفرق فى العالم هو أمر يسعدنى دائمًا برشلونة هو الفريق الذى خسرت ضده نهائى دورى أبطال أوروبا لكن من الجيد دائمًا اللعب ضد الأفضل".