شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإنجليزي يوم 22-3- 2019 عن بديل هازارد في ريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإنجليزي يوم 22-3-2019 العديد من الأحداث، حيث إن إدارة مانشستر يونايتد قد قررت تخفيض ثمن تذكرة مباراته أمام برشلونة في إياب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك من أجل تشجيع جماهيره على السفر إلى إسبانيا من أجل دعمه، هذا بالإضافة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد وضع اللاعب البديل للبلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في حال فشلت مفاوضات ضم نجم تشيلسي لصفوف الملكي.

راشفورد مهدد بالغياب عن إنجلترا أمام تشيك

ومن أخبار الدوري الإنجليزي اليوم، أن هناك شكوك حول مشاركة ماركوس راشفورد عن منتخب إنجلترا ضد التشيك فى المباراة التى ستجمع بين المنتخبين فى العاشرة إلا الربع مساء غد الجمعة، على ملعب "ويمبلى” بالجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"

وفقاً لما نشرته شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية، أن راشفورد لم يشارك فى التدريبات الجماعية صباح اليوم،الخميس، فى ملعب "سان جورج بارك" وتدرب بشكل منفرد بسبب شعورة ببعض الألام.

أوضحت الشبكة، أن راشفورد يعانى من ألالام فى إصابة سابق تعرض لها خلال مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالدورى الإنجليزى 24 فبراير الماضى، لكن لم يكشف جاريث ساوثجيت عن أى معلومات خاصة بحالة اللاعب.

وقد يغيب اللاعب بنسبة كبيرة عن مباراة إنجلترا الإفتتاحية بتصفيات يورو 2020 ضد التشيك غداً الجمعة، وقد يدفع ساوثجيت بالجناح الصاعد جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألمانى.

ويملك مدرب إنجلترا لاعبا آخر فى نفس المركز وهو كالوم هودسون أودى جناح تشيلسى الإنجليزى، الذى يتميز بإمكانيات فنية كبيرة أيضاً.

طريقة مانشستر يونايتد لتشجيع جماهيره للسفر إلى برشلونة

ومن ضمن أخبار الدوري الإنجليزي اليوم، أن فريق مانشستر يونايتد قد قرر تخفيض ثمن تذكرة مباراته أمام برشلونة في إياب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك من أجل تشجيع جماهيره على السفر إلى إسبانيا من أجل دعمه.

وتم تسعير تذاكر مباراة الإياب التي ستقام في ملعب "كامب نو" يوم 16 نيسان / أبريل المقبل بمبلغ 102 جنيه إسترليني (134 دولار) ولكن مانشستر يونايتد سيحمل مشجعيه 75 جنيها إسترلينيا فقط من قيمة التذكرة.

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في المقابل، ستدفع جماهير برشلونة 102 جنيه إسترليني للحصول على تذاكر مباراة الذهاب، التي ستقام في ملعب أولد ترافورد يوم 10 نيسان / أبريل المقبل، حيث ستتكفل الأموال الإضافية التي سيجنيها النادي بدعم تذاكر مباراة الإياب.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان: "نعتقد أن جماهيرنا التي ستسافر ستتعرض مرة أخرى لشراء تذاكر بأسعار باهظة من النادي المضيف".

وأضاف البيان: "قررنا مرة أخرى اتخاذ القرار الصعب بزيادة سعر التذكرة في مباراة الذهاب بملعب أولد ترافورد لتكون بنفس سعر تذكرة مباراة الإياب"

وأكد البيان: "سنستخدم العائد الإضافي من تذاكر مباراة الذهاب لدعم جماهير الفريق التي ستسافر لإسبانيا من خلال دفع 27 جنيها إسترلينيا لكل مشجع وهو فارق قيمة التذكرة. "

بديل هازارد في ريال مدريد

وجاء من ضمن أخبار الدوري الإنجليزي اليوم، أن وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد وضع اللاعب البديل للبلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في حال فشلت مفاوضات ضم نجم تشيلسي لصفوف الملكي.

وذكرت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد وجد بديل هازارد في الدوري الإنجليزي، وهو البرازيلي فيليبي أندرسون، نجم وست هام، الذي يمتلك مقومات مميزة، وسيكون مناسبًا لخطة زيدان.

وتقدم ريال مدريد بعرض إلى تشيلسي مقابل 60 مليون إسترليني من أجل الحصول على خدمات هازارد خلال الأيام الماضية، لكن النادي الإنجليزي رفض العرض، وتمسك بالنجم البلجيكي بسبب صعوبة تعويضه خاصة في ظل العقوبة المفروضة على البلوز بالحرمان من التعاقد لفترتي تعاقد.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد سيدفع ما يقرب من 65 مليون إسترليني في حال أراد التعاقد مع أندرسون من وست هام، الذي جاء للنادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 33.5 مليون إسترليني، من لاتسيو الإيطالي.