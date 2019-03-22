شكرا لقرائتكم ماذا طلب مرتضى منصور من جروس قبل القمة؟ 16 لاعبا مش كفاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مرتضى رئيس الزمالك مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق فى جلسة محاسبة قبل الديربى أمام الأهلى، الأحداث الأخيرة وخاصة مباراة المقاولون العرب بالجولة الـ25 فى الدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

Advertisements

يرى رئيس القلعة البيضاء أن جروس يستخدم مجموعة من العناصر تصل إلى 16 لاعبًا ولا يقوم بتطبيق سياسة التدوير خاصة بعدم إشراكه لاعبين مهمين مثل أيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد عنتر ومحمد حسن-وفقًا لرأى رئيس الزمالك- وكذلك سيتحدث مع المدرب السويسرى حول إن عدم تطبيق التدوير يؤدى إلى حالة إرهاق تصيب المجموعة الأساسية التى يعتمد عليها بسبب ضغط المباريات المتتالى الذى يقع فيه الأبيض فى البطولات المختلفة، حيث يرى أن المدرب السويسرى يجب أن يستخدم جميع العناصر التى يمتلكها الفريق حتى يحقق أفضل النتائج خاصة أن الفريق لديه ارتباطات مهمة متتالية سواء فى بطولة الدورى أو ربع نهائى الكونفدرالية أمام حسنية أغادير المغربى.

من المقرر أن يغلق رئيس الزمالك فى جلسته التى سيعقدها مع جروس ملف المرحلة الماضية والحديث معه حول تحقيق الفوز فى القمة التى ستقام يوم 30 من شهر مارس الجارى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر بالدورى.