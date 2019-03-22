شكرا لقرائتكم منتخب فرنسا يلتقى مولدوفا مساء اليوم بملعب زيمبرو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل منتخب فرنسا ضيفاً على مولدوفا فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الجمعة، بملعب "زيمبرو"، ضمن منافسات الجولة الاولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأوروبية "يورو 2020".

وأوقعت قرعة التصفيات منتخب فرنسا فى المجموعة الثامنة مع منتخبات تركيا وأيسلندا وألبانيا وأندورا ومولدوفا.

وتبدو حظوظ منتخب فرنسا في تحقيق الفوز بمباراة اليوم هى الأوفر، نظراً لتفوق "الديوك" من ناحية الخبرة والقدرات الفنية والبدنية.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا كالتالى: هوجو لوريس، ألفونس آريولا، ستيف مانداندا فى حراسة المرمى، لوكاس دين، بنيامين بافارد، رافائيل فاران، برنسيل كيمبيمبى، جابرييل سيديبى، كورت زوما، لايفين كورزاوا، صامويل أومتيتى، نجولو كانتى، بول بوجبا، بليز ماتويدى، موسى سيسوكو، تانجى ندومبيلي.

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كما ضمت قائمة منتخب فرنسا بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا الصيف الماضى كلاً من: كينجسلى كومان، أنطوان جريزمان، فلوريان توفان، نبيل فقير، أنتونى مارسيال، أوليفييه جيرو، وكيليان مبابى.

جدير بالذكر أن بطولة "يورو 2020" ستقام فى 12 مدينة مختلفة منتشرة فى أنحاء أوروبا، وهى أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرج.