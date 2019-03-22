شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب بشطب الحنفى من سجلات لجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة القدم يطالب فيه بإسناد مباريات الفريق الأبيض فى بطولة الدوري المصري لحكام أجانب.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم أن نص الخطاب جاء فيه:" نظرا لما تعرض له الزمالك من ظلم تحكيمى واضح للجميع خلال مباراة الفريق الأول أمام المقاولون التى أقيمت الأربعاء وتم فيها محاباة واستفادة أندية أخرى ومجاملتها تحكيميا وهذا واضح للجميع لذلك نطالب بإسناد مباريات الزمالك لحكام أجانب لتحقيق العدالة التحكيمية".

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تابع رئيس الزمالك:"عندما كنا متقدمين بفارق 10 نقاط عن الأهلي، أرادوا أن يخربوا مسابقة الدوري حتى لا تكتمل، أما الآن إذا كنتم ترغبون في تخريب المسابقة وإلغائها، فهذا أمر عادي بالنسبة لنا".

وهاجم مرتضى منصور الحكم محمد الحنفى الذى أدار مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب قائلا :" يجب أن يصدر قرار بشطبه نهائياً حتى يصبح عبرة، بعد قراراته ضد الزمالك في المباراة".