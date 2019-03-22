شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه حرس الحدود وديا الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى، خوض مبارتين وديتين يومى الأحد والاثنين المقبل أمام منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين وفريق كوكاكولا أحد أندية القسم الثانى .
ويلاقى فريق حرس الحدود نظيرة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها 1 أبريل المقبل بملعب جهاز الرياضة العسكرى.
ويحتل فريق حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 29 نقطة .
في سياق متصل، قرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى، التدريب على فترتين اليوم خلال الفترة المقبلة، لرفع الحالة البدنية للاعبين والاستعداد لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز.
ويلاقى فريق حرس الحدود نظيرة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها 1 أبريل المقبل بملعب جهاز الرياضة العسكرى ويحتل فريق حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 29 نقطة .
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