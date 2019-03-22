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موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2019 دور الثمانية الذهاب والعودة ولقاءات...

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موعد مباراة ومانشستر يونايتد في ، يلتقي عملاقا الكرة الأوروبية برشلونة ومانشستر يونايتد في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن أوقعتهم القرعة وجها لوجه اليوم الجمعة 15 مارس، وبحسب القرعة فإن المباراة الأولى ستكون على ملعب أولد ترافورد، على أن تكون مباراة العودة على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد هي تكرار لنهائي نسختي 2009 و2011 والتي كان التفوق فيها للنادي الكتالوني على نظيره الإنجليزي، في حين كانت أخر مواجهات بين الفريقين بنظام الذهاب والعودة عام 2008 ونجح اليونايتد في إقصاء برشلونة من نصف نهائي المسابقة قبل أن يتوج باللقب الأخير له على حساب .

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

يلتقي مانشستر يونايتد وبرشلونة يوم العاشر من أبريل القادم على ملعب كامب نو، ومباراة العودة ستكون يوم السابع عشر من الشهر ذاته، وفي حال تم تغيير المواعيد المعدة مسبقاً، سنقوم بتعديلها على الفور.

ويلتقي الفائز من مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد مع الفائز من مواجهة وبورتو في نصف نهائي البطولة، في حين يتلقي الفائز من مواجهة يوفنتوس ضد اياكس مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام. 

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