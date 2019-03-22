عمر مرموش: أتمنى تأهل المنتخب الأوليمبي إلى طوكيو 2020

أكد عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني والمنتخب الأوليمبي، أنه يطمح للصعود مع الفريق القومي، إلى أوليمبياد طوكيو 2020.
وقال مرموش في تصريحات نقلهاالموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إنه سعيد بالانضمام للمنتخب الأوليمبي، ولا يشعر بالغربة وسط زملاؤه بالفريق.
ويخوض منتخب مصر معسكرًا في إسبانيا استعدادًا لخوض بطولة أفريقيا خلال شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.
يلتقي منتخب مصر خلال المعسكر مع أمريكا اليوم الجمعة، وهولندا يوم الثلاثاء المقبل وديًا.
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