"الوفد" تكشف كواليس مذكرة لجنة الحكام ضد رئيس الزمالك

تكشف "الوفد"، كواليس مذكرة لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، لدى لجنة القيم بالجبلاية برئاسة المستشار محمد عبده صالح، ضد رئيس الزمالك.
وتولى عصام عبد الفتاح كتابة المذكرة، وأرسلها لأعضاءاللجنة عبر "الواتساب"، من أجل طباعتها وتسليمها إلى لجنة القيم، وتضمنت سخرية رئيس الزمالك من اتحاد الكرة ومن رئيس لجنة الحكام وهجومه على التحكيم.
شن رئيس الزمالك هجومًا ضاريًا على اتحاد الكرة بعد لقاء الفريق الأبيض أمام المقاولون ضمن مؤجلات الجولة الـ25 للدوري الممتاز.
تعادل الزمالك مع المقاولون بهدفين لمثلهما، سجل للأبيض محمود الونش وطارق حامد، وأحرز لذئاب الجبل عبد الوهاب إسماعيل وأحمد علي من ركلة جزاء.
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