شاهد.. وائل رياض يكشف سبب مبادرة انضمام المحترفين للمنتخب الأوليمبي

كشف وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي، عن سبب إطلاق مبادرة انضمام المحترفين للفريق القومي خلال معسكره في إسبانيا، يومي 23 و24 مارس الجاري.

قال رياض في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد

الكرة، إن الفكرة جاءت لعدة أسباب، أولها صعوبة الوصول إلى كل اللاعبين المحترفين في هذه المرحلة السنية، وثانيها ارتفاع التكلفة المادية على جهاز المنتخبحال رغبته في عمل جولات لمتابعة اللاعبين المحترفين، وثالثها صعوبة حضور بعض هؤلاء اللاعبين إلى مصر.

وتابع أن فكرة تحديد يوم لانضمام المحترفين ساهمت في تكوين قاعدة بيانات كبيرة لدى الجهاز الفني، بجانب فتح الباب لمشاهدة العديد من العناصر الموهوبة من المحترفين.