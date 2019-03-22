محمد الحنفي يتهم مدرب الزمالك بسبه ومحاولة التعدي عليه

اتهم الحكم محمد الحنفي، أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالزمالك، بسبه ومحاوله التعدي عليه، بعد مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 للدوري الممتاز.

وبحسب مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، فإن الحنفي سلم تقريره الخاص بالمباراة إلى اللجنة أمس الخميس، وذكر فيه أن جماهير الزمالك ألقت

زجاجات المياه على طاقم الحكام عقب نهاية المباراة.

والجدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع المقاولون بهدفين لمثلهما، سجل للأبيض محمود الونش وطارق حامد، وأحرز للمقاولون عبد الوهاب إسماعيل وأحمد علي من ركلة جزاء.