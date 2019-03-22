اتهم الحكم محمد الحنفي، أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالزمالك، بسبه ومحاوله التعدي عليه، بعد مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 للدوري الممتاز.
وبحسب مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، فإن الحنفي سلم تقريره الخاص بالمباراة إلى اللجنة أمس الخميس، وذكر فيه أن جماهير الزمالك ألقت
والجدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع المقاولون بهدفين لمثلهما، سجل للأبيض محمود الونش وطارق حامد، وأحرز للمقاولون عبد الوهاب إسماعيل وأحمد علي من ركلة جزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحنفي يتهم مدرب الزمالك بسبه ومحاولة التعدي عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.