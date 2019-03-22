اونلاين | رابط شغال مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر 22-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية (كورة اون لاين)

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رابط شغال مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر 22-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية (كورة اون لاين)

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رابط شغال مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر 22-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية (كورة اون لاين)

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رابط شغال مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر 22-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية (كورة اون لاين)

موعد مباراة تونس وسوازيلاند اليوم

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البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا

القنوات : بي ان سبورت 7

المعلق : نوفل باشي

الساعة : 8:15 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:15 مساء بتوقيت السعودية



