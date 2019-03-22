اونلاين | مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة 22-3-2019 (يلاشوت توداي)

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مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة 22-3-2019 (يلاشوت توداي)

يستضيف استاد كاموزو مباراة المغرب ومالاوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 والتي من المقرر أن تقام في مصر خلال شهر يونيو القادم.

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة 22-3-2019 (يلاشوت توداي)

مباراة المغرب ومالاوي

يدخل منتخب المغرب اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استطاع الفوز على منتخب تونس بنتيجة هدف نظيف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة “41” من عمر المباراة، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي برادس، وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بعدما نجح في حصد 10 نقاط من 5 جولات، ليتأهلوا رسميا برفقة أسود الكاميرون.

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة 22-3-2019 (يلاشوت توداي)

أما منتخب مالاوي سيدخل المباراة هو متذيل ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط ليفشل رسميا في الوصول لنهائيات أمم أفريقيا 2019 برفقة منتخب جزر القمر.

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مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة 22-3-2019 (يلاشوت توداي)

موعد مباراة المغرب ومالاوي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المغرب ومالاوي غدا الجمعة الموافق 22 مارس 2019 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، وتقام المباراة على استاد كاموزو.

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة 22-3-2019 (يلاشوت توداي)

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي

ويمكنك مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 5، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.