رياضة | موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب واندا ميتروبوليتانو لاستضافة مباراة قوية ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة والموافق 22 مارس 2019، وذلك في مباراة ودية دولية تأتي في إطار استعداد التانجو لبطولة كوبا أمريكا 2019.

وستكون مباراة الأرجنتين مع فنزويلا الودية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD، ويدخل التانجو من أجل الفوز ورفع معنويات اللاعبين ويتوقع أن يغيب ميسي عن اللقاء.

وتنطلق مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتوقع أن يلعب منتخب الأرجنتين بالتشكيل التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: إجوستين ماركيسن

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - ليساندرو مارتينيز - جيرمان بيزيلا - جابرييل ميركادو

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو - ليوناردو باريديس - آنخيل دي ماريا

خط الهجوم: آنخيل كوريا - لاوتارو مارتينيز – ديبالا

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخبي الأرجنتين وفنزويلا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.