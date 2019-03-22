رياضة | نجم الأهلي السابق: إبراهيم يوسف مثلي الأعلى والمحمدي مستقبل مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: إبراهيم يوسف مثلي الأعلى والمحمدي مستقبل مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سمير كمونة نجم المقاولون العرب والأهلي ومنتخب مصر السابق بأن إبراهيم يوسف نجم الزمالك السابق مثله الأعلى، كما أشاد بباهر المحمدي نجم الإسماعيلي والمنتهب وأكد أنه مستقبل دفاع المنتخب.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " إبراهيم يوسف نجم الزمالك مثلي الأعلى على الرغم من أهلاويتي".

وأضاف :"بعد تألقي في الأهلي رحلت إلى الاتحاد ثم المصري وانهيت مشواري في بتروجيت".

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وواصل نجم الأهلي السابق : " باهر المحمدي مميز في الدفاع واعتبره مستقبل دفاع المنتخب".

وتابع: " عبد الحليم علي نجم الزمالك أكثر مهاجم أتعبني وعماد متعب النسخة المصغرة من حسام حسن".

وأضاف مدافع المنتخب السابق: "حسام حسن خليفة الجوهري في التدريب".

واختتم كمونة تصريحاته قائلاً : " الزمالك يمتلك لاعبين ساعدت على ثبات تشكيل الفريق".