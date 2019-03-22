رياضة | نجم المقاولون بعد التعادل أمام الزمالك: هدفنا المشاركة في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المقاولون بعد التعادل أمام الزمالك: هدفنا المشاركة في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إبراهيم صلاح نجم المقاولون العرب بأن هدفهم احتلال المركز الرابع في جدول الدوري والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "التوفيق لم يحالفنا عندما كنا تحت قيادة علاء نبيل والنحاس عنما تولى مهمة الفريق وضع يده على مشاكل الفريق ووصلنا للمركز الرابع ووصلنا للشكل السليم والمطلوب".

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وأضاف :"هدفنا المركز الرابع من أجل المشاركة في الكونفدرالية ".

واختتم صلاح تصريحاته قائلاً :"مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة وليس لها حسابات".