رياضة | رجل القمة .. عندما قهر أيمن شوقي الزمالكاوية ومنح الأهلي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجل القمة .. عندما قهر أيمن شوقي الزمالكاوية ومنح الأهلي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة "القمة"، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019، والتي ستقام يوم 30 مارس الجاري علي إستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وشهدت مباريات القمة بين الأهلي والزمالك عبر تاريخها الطويل تألق العديد من نجوم الفريقين، والذين كان لهم كلمة الحسم في هذه المواجهات الهامة بين قطبي الكرة المصرية، وسنرصد في سلسلة من الحلقات المتتالية وحتي موعد مباراة الديربي القادمة يوم 30 مارس، أبرز "رجال القمة" عبر التاريخ:

- ثنائية "شوقي" تمنح الأهلي كأس مصر:

في السادس والعشرين من يونيو لعام 1992 كانت الجماهير المصرية على موعد مع مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، وكان يُمني الفارس الأبيض النفس في حصد لقب بطولة الكأس وتحقيق الثنائية بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز.

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نجح الفريق الأحمر في تسجيل هدفًا مبكرًا عبر لاعبه أيمن شوقي في الدقيقة 11 ليتوقع جماهير الكرة المصرية حفلة أهداف أهلاوية خلال اللقاء، ولكن لم ينتظر الزمالك طويلًا حتي تعادل رضا عبد العال في الدقيقة 54، ليستمر بعدها اللقاء متكافئ بين الطرفين وتوقع البعض أن تتجه المباراة للأشواط الإضافية لتحديد بطل الكأس.

أيمن شوقي رفض أن يدخل فريقه في حسابات معقدة بالأشواط الإضافية، واستغل ارتداد تسديدة طاهر أبوزيد من حارس مرمي الزمالك حسين السيد ليضعها في الشباك الخالية بالدقيقة 92 من زمن اللقاء معلنًا عن فوز فريقه بالمباراة واحتفاظه بكأس مصر للعام الثاني على التوالي.

وكانت هذه المواجهة رقم 17 بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.