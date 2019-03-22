رياضة | نجم الأهلي السابق: كوبر تعرض للظلم مع المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: كوبر تعرض للظلم مع المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سمير كمونة نجم المقاولون العرب والأهلي ومنتخب مصر السابق عن الفارق بين هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب السابق وخافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الحالي، كما أشاد بأحمد حجازي وعلي جبر وباهر المحمدي وأكد أنهم الأنسب لدفاع المنتخب.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " حجازي وعلي جبر وباهر المحمدي الأنسب لدفاع المنتخب في أمم أفريقيا لما يمتلكونه من نشاط وإمكانيات".

وأضاف :"المنتخب قادر على الفوز بأمم أفريقيا وبإذن الله قادر على إسعاد شعب مصر".

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وتابع :"أجيري سيضم اللاعبين المناسبين والذين يحتاجهم في المنتخب في أمم أفريقيا".

واختتم كمونة تصريحاته قائلاً: " كوبر ظلم ولكنه كان متحفظ بعكس أجيري الجرئ والذي يعتمد على الأسلوب الهجومي".