رياضة | توتنهام يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن السعر الذي حددته إدارة توتنهام هوتسبير للموافقة على بيع الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية أن دانييال ليفي رئيس نادي توتنهام لن يبيع الدنماركي إريكسن بأقل من 200 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إريكسن بهذا المبلغ سيكون أغلى لاعب في العالم، خاصةً أن المبلغ الأكبر هو الذي دفعه باريس سان جيرمان الفرنسي لبرشلونة لضم نيمار، وكانت الصفقة ليست بيع وشراء وإنما دفع باريس 222 مليون يورو لكسر الشرط الجزائي.

ويعد إريكسن ضمن قائمة أهداف نادي ريال مدريد الصيفية وذلك بأوامر من الفرنسي زيدان الذي جاء بدلاً من المدرب سانتياجو سولاري.