رياضة | بياتيك يقود بولندا لفوز ثمين على النمسا في تصفيات أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بياتيك يقود بولندا لفوز ثمين على النمسا في تصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص منتخب بولندا فوزا ثمينا 1 / صفر من مضيفه منتخب النمسا يوم الخميس في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأسفرت باقي مباريات الجولة الأولى التي جرت بنفس المجموعة عن فوز مقدونيا على لاتفيا 3 / 1، فيما تعادل الكيان الصهيوني مع ضيفتها سلوفينيا 1 / 1.

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ويدين المنتخب البولندي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه كريستوف بياتيك مهاجم فريق ميلان الإيطالي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69، ليقود الفريق لحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة.