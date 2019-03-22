رياضة | سولسكاير يحدد أسماء الراحلين عن مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يحدد أسماء الراحلين عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف اليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن بين الراحلين، أنطونيو فالنسيا، خاصة أن عقد الإكوادوري قد انتهى هذا الصيف، وعلى الرغم من أن لدى يونايتد خيارًا لمدة عام، فقد اختاروا عدم الاستحواذ عليه، وتركه يرحل.

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كما سيتم الاستغناء عن خدمات ماركوس روخو في ظل الإصابات التي تلاحق النجم الأرجنتيني طوال الموسم، أما اللاعب الثالث الذي قرر "سولسكاير" الاستغناء عنه هو "أليكسيس سانشيز" بسبب الإصابات المتكررة.

أما بالنسبة للتعاقدات الجديدة، يأتي على رأسها جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند والذي يريد المدرب النرويجي التعاقد معه في الميركاتو الصيفي بعد تألقه مع الفريق الألماني.