رئيس الزمالك: حكم المقاولون "إرهابي".. وسأفضح اتحاد الكرة عالمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

واصل رئيس نادي الزمالك هجومه على الحكم محمد الحنفي الذي أدار مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، في لقاء تعثر فيه الأبيض بالتعادل (2-2).

رئيس الزمالك قال في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور:"هذا الحكم (محمد الحنفي) إرهابي ينتمي للإخوان، يريد أن يُخرب مسابقة الدوري بقراراته ويثير الفتن".

وأضاف رئيس الزمالك:"لن أصمت على الذي حدث في مباراة المقاولون، سأذهب إلى المحكمة الدولية، وسأفضح الحكم واتحاد الكرة في العالم أجمع".

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وتابع رئيس الزمالك:"يجب أن يصدر قرار بشطب الحكم نهائياً حتى يصبح عبرة، قراراته ضد الزمالك في المباراة كانت لأنه إرهابي وليس بالضرورة لكونها تصب في صالح الأهلي".

وهاجم رئيس الزمالك أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة قائلاً:"منذ وصولك إلى اتحاد الكرة لم يفقد الأهلي أي نقاط، بينما فقد الزمالك 6 نقاط، في الوقت الذي يخسر فيها الأهلي مرتين في إفريقيا، ويفوز الزمالك خارج ملعبه على بترو أتلتيكو".

وأنهى رئيس الزمالك:"عندما كنا متقدمين بفارق 10 نقاط عن الأهلي، أرادوا أن يخربوا مسابقة الدوري حتى لاتكتمل، أما الآن إذا كنت ترغبون في تخريب المسابقة وإلغائها، فهذا أمر عادي بالنسبة لنا".