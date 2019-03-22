بالفيديو.. أهداف الخميس.. رباعية هولندا.. هروب كرواتيا.. وثنائية هازارد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: يستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز الأهداف التي شهدها يوم أمس الخميس في التقرير التالي: تصفيات كأس أمم أوروبا"يورو 2020" Advertisements هولندا (4) VS روسيا البيضاء (0) بلجيكا (3) VS روسيا (1) كرواتيا (2) VS أذربيجان (1)

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