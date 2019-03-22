انت الان تتابع هازارد يقود بلجيكا للفوز على روسيا في تصفيات أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

بلجيكا

حقق المنتخب البلجيكي، فوزًا ثمينًا على نظيره، الروسي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب الملك بودوان العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن مواجهات الجولة الأولى، من المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، ليحصد منتخب الشياطين الحمر، أول ثلاث نقاط له، جاء بهما في المركز الثالث بنفس عدد نقاط منتخبي كازاخستان وقبرص، بينما ظل منتخب روسيا بدون نقاط في المركز الرابع، واسكتلندا خامسًا، وسان مارينو في المركز الأخير.

بادر يوري تيليمانس، سجل هدف التقدم، لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 14، من تسديدة قوية فشل الحارس في التعامل معها، وبعدها بدقيقتين أدرك المنتخب الروسي، هدف التعادل، عن طريق دينيس تشيرشيف، بعد خطأ قاتل من كورتوا. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل إيدين هازارد الهدف الثاني لمنتخب بلاده من ركلة جزاء،

Advertisements