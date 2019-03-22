انت الان تتابع هولندا تكتسح روسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ ص
منتخب هولندا
حقق المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره روسيا البيضاء برباعية نظيفة في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020. أحرز ممفيس ديباي الهدف الأول للطواحين الهولندية في الدقيقة الأولى من المباراة، وأضاف جورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 21، وعزز ممفيس ديباي تقدم هولندا بهدف ثالث وهو الثاني له من ركلة جزاء في الدقيقة 55، واختتم فيرجيل فان ديك أهداف منتخب بلاده بالهدف الرابع في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
بهذه الفوز ارتفع رصيد هولندا إلى 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى، بينما يتذيل منتخب روسيا البيضاء المجموعة دون رصيد من النقاط. وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها فاز منتخب أيرلندا الشمالية على نظيره إستونيا بنتيجة 2-0، أحرزهما نيال ماك جين في الدقيقة 56، وستيفين ديفيس من في الدقيقة 75، وبذلك يصل رصيد
بهذه الفوز ارتفع رصيد هولندا إلى 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى، بينما يتذيل منتخب روسيا البيضاء المجموعة دون رصيد من النقاط.
وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها فاز منتخب أيرلندا الشمالية على نظيره إستونيا بنتيجة 2-0، أحرزهما نيال ماك جين في الدقيقة 56، وستيفين ديفيس من في الدقيقة 75، وبذلك يصل رصيد منتخب أيرلندا الشمالية إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن هولندا المتصدر، بينما يحتل إستونيا المركز الثالث دون رصيد من النقاط.
ومن المقرر أن تقام بطولة أمم أوروبا 2020 خلال الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو العام المقبل وتستضيفها 13 مدينة أوروبية وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث يقام دور المجموعات ودور الـ16 في 8 مدن وتقام مباريات ربع النهائي في 4 مدن على أن يقام الدور قبل النهائي والنهائي في إنجلترا.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تكتسح روسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.