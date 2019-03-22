هولندا تكتسح روسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا

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٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ ص

منتخب هولندا

حقق المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره روسيا البيضاء برباعية نظيفة في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020. أحرز ممفيس ديباي الهدف الأول للطواحين الهولندية في الدقيقة الأولى من المباراة، وأضاف جورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 21، وعزز ممفيس ديباي تقدم هولندا بهدف ثالث وهو الثاني له من ركلة جزاء في الدقيقة 55، واختتم فيرجيل فان ديك أهداف منتخب بلاده بالهدف الرابع في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

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بهذه الفوز ارتفع رصيد هولندا إلى 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى، بينما يتذيل منتخب روسيا البيضاء المجموعة دون رصيد من النقاط. وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها فاز منتخب أيرلندا الشمالية على نظيره إستونيا بنتيجة 2-0، أحرزهما نيال ماك جين في الدقيقة 56، وستيفين ديفيس من في الدقيقة 75، وبذلك يصل رصيد