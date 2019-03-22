منتخب كرواتيا يعبر كمين أذربيجان بتصفيات أمم أوروبا

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تحرير:علي الزيني ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
منتخب كرواتيا
اقتنص منتخب كرواتيا، وصيف بطل كأس العالم، فوزًا صعبًا، من منتخب أذربيجان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب ماكسيمير ستاديون، في مدينة زغرب الكرواتية، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، والتي شهدت أيضًا فوز سلوفاكيا على المجر، بهدفين لهدف، ليحتل المنتخب الكرواتي المركز الثاني، بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، المتصدر، وتقدم الفريق الضيف عن طريق راميل شاديف، قبل أن يعادل بورنا بايريتس النتيجة لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة 79 خطف أندريه كراماريتش هدف الفوز لمنتخب بلاده.
أما في اللقاء الآخر الذي أقيم لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب سلوفاكيا على المجر في ملعب أنتونيو مالاتينسكيو بهدفين دون رد، وسجل أوندريج دودا الهدف الأول لسلوفاكيا في الدقيقة 42، قبل أن يعزز ألبرت روسناك تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 85، ليحصد أول 3 نقاط، في مشوار التصفيات الأوروبية. يذكر
أما في اللقاء الآخر الذي أقيم لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب سلوفاكيا على المجر في ملعب أنتونيو مالاتينسكيو بهدفين دون رد، وسجل أوندريج دودا الهدف الأول لسلوفاكيا في الدقيقة 42، قبل أن يعزز ألبرت روسناك تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 85، ليحصد أول 3 نقاط، في مشوار التصفيات الأوروبية.
يذكر أن منتخب ويلز هو الفريق الخامس المشارك في تلك المجموعة، لكنه لم يلعب في تلك الجولة، ويواجه المنتخب الويلزي نظيره السلوفاكي، يوم الأحد المقبل، على ملعب كارديف سيتي.
وتقام بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 دولة أوروبية مختلفة في الفترة ما بين شهر يونيو وشهر يوليو من العام المقبل.
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