انت الان تتابع منتخب كرواتيا يعبر كمين أذربيجان بتصفيات أمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص

منتخب كرواتيا

اقتنص منتخب كرواتيا، وصيف بطل كأس العالم، فوزًا صعبًا، من منتخب أذربيجان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب ماكسيمير ستاديون، في مدينة زغرب الكرواتية، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، والتي شهدت أيضًا فوز سلوفاكيا على المجر، بهدفين لهدف، ليحتل المنتخب الكرواتي المركز الثاني، بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، المتصدر، وتقدم الفريق الضيف عن طريق راميل شاديف، قبل أن يعادل بورنا بايريتس النتيجة لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة 79 خطف أندريه كراماريتش هدف الفوز لمنتخب بلاده.

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أما في اللقاء الآخر الذي أقيم لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب سلوفاكيا على المجر في ملعب أنتونيو مالاتينسكيو بهدفين دون رد، وسجل أوندريج دودا الهدف الأول لسلوفاكيا في الدقيقة 42، قبل أن يعزز ألبرت روسناك تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 85، ليحصد أول 3 نقاط، في مشوار التصفيات الأوروبية. يذكر