«كينو» في جولة سياحية بأهرمات الجيزة

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
كينو
نشر البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، مهاجم فريق بيراميدز، عبر حسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورة له في منطقة أهرامات الجيزة، الخميس، حيث استغل كينو فترة توقف الدوري الممتاز، بسبب انشغال المنتخب الوطني بملاقاة منتخب النيجر، وقام بجولة سياحية في منطقة الأهرامات بالجيزة. ولم يكن كينو هو أول من يقوم بزيارة الأهرامات من نادي بيراميدز حيث سبق أن قام المدرب الأرجنتيني المدير الفني للفريق بجولة سياحية في منطقة الأهرامات وقام بنشر صور له خلال هذه الجولة.
ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، علمًا بأن آخر مباراة لعبها فريق بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز كانت أمام فريق المقاولون العرب والتي نجح في حسمها لصالحه بهدف نظيف دون رد. ويستعد فريق بيراميدز تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز
ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، علمًا بأن آخر مباراة لعبها فريق بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز كانت أمام فريق المقاولون العرب والتي نجح في حسمها لصالحه بهدف نظيف دون رد.
ويستعد فريق بيراميدز تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواجهة فريق بتروجت في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
ونجح ماركوس دا سيلفا فرانسا، والمعروف باسم كينو في لفت الأنظار إليه، بعدما قدم مستوى قويا بالدوري هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف، وساهم في 10 أخرين خلال مشواره مع فريق بيراميدز منذ انضمامه وحتى الآن.
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