انت الان تتابع مروان محسن: الجماهير لا تهمني.. وهذا رأيي في لاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

على الرغم من الهجوم الشديد عليه والانتقادات، فإنه واحدٌ من الأسباب الرئيسية، التي أسهمت في تأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال وتسجيله هدفين في شباك شبيبة الساورة.

هو واحدٌ من المهاجمين، الذين تعرضوا لعديد من الانتقادات بعد كأس العالم، إضافة إلى سوء حظه وتعرضه للإصابة، التي أبعدته عن فريقه خلال الفترة الماضية، لكنه عاد ليلمع، ويلفت الأنظار مع الأهلي خلال مباريات الفريق الماضية، ولم يشعر الفريق بنقص أو تقصير في مركز المهاجم، في ظل إصابة المغربي وليد أزارو، خصوصًا أنه المهاجم الأساسي للفريق خلال الفترة الماضية.. إنه مروان محسن، أحد اللاعبين المتألقين مع الأهلي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أنه أسهم في صعود فريقه إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتسجيله هدفين في شباك شبيبة الساورة الجزائري.

- لا أهتم بهجوم الجماهير.. الأهم تنفيذ تعليمات المدرب - بطولة الدوري مهمة.. ولكن - هناك اختلاف بين طريقة كوبر وأجيري - أرفض المقارنة بين لاسارتي وكارتيرون -المنافسة مع هذا الثلاثي تصب في مصلحة الأهلي التحرير التقت مروان محسن، وأجرت حوارًا معه، تحدث فيه مهاجم الأهلي عن صعود الفريق

- لا أهتم بهجوم الجماهير.. الأهم تنفيذ تعليمات المدرب - بطولة الدوري مهمة.. ولكن - هناك اختلاف بين طريقة كوبر وأجيري - أرفض المقارنة بين لاسارتي وكارتيرون -المنافسة مع هذا الثلاثي تصب في مصلحة الأهلي التحرير التقت مروان محسن، وأجرت حوارًا معه، تحدث فيه مهاجم الأهلي عن صعود الفريق للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، وميزة مارتن لاسارتي وطريقة لعب هيكتور كوبر، وسبب عدم انضمامه إلى المنتخب. - في البداية.. تعليقك على أدائك وتألقك خلال الفترة الماضية؟ - في البداية.. تعليقك على أدائك وتألقك خلال الفترة الماضية؟ الحمد لله، راضٍ بشكل كبير عن مستواي داخل المعلب، سواء اللعب بشكل أساسي أم لا، المهم أن أكون جاهزًا بشكل دائم، والحمد لله الفترة الماضية قمتُ باستعادة جزء كبير من مستواي، وأتمنى أن أكون أفضل خلال الفترة المقبلة. Advertisements - ماذا عن استعدادات الأهلي لمواجهة القمة، خصوصًا بعد تعثر الأبيض أمام المقاولون؟ - ماذا عن استعدادات الأهلي لمواجهة القمة، خصوصًا بعد تعثر الأبيض أمام المقاولون؟ لاعبو الأهلي في كامل تركيزهم في جميع البطولات، لكن بطولة الدوري لها طعم خاص، لأنها المفضلة لدى جماهيرنا، وسنسعى بكل قوتنا إلى الفوز بها. أما عن مباراة الزمالك فهي مباراة بثلاث نقاط، بغض النظر عن أهميتها النفسية والجماهيرية، لكن بالطبع سنسعي إلى الفوز بها لاقتناص صدارة ترتيب المسابقة. - لماذا لم ينضم مروان محسن إلى المنتخب الوطني؟ - لماذا لم ينضم مروان محسن إلى المنتخب الوطني؟ جهاز المنتخب له كامل الحق في اختيار العناصر المناسبة لكل مرحلة، وأجيري يحتاج إلى التعامل مع عدد كبير من اللاعبين للحكم على مستواهم قبل كأس الأمم الإفريقية، وهناك تواصل دائم من جهاز المنتخب معي، وهم يدعمونني بشكل كبير ومتواصل، وسواء تم اختياري أم لا، فأنا في كامل تركيزي، وأتمنى دائمًا النجاح لمنتخبنا. - البعض كان يوجه لك انتقادًا كبيرًا منذ العودة من الإصابة وأدائك في كأس العالم.. ما تعليقك؟ - البعض كان يوجه لك انتقادًا كبيرًا منذ العودة من الإصابة وأدائك في كأس العالم.. ما تعليقك؟ في الحقيقة لا ألتفت إلى أي من هذه الأمور، فالملعب فقط هو ما يشغل تفكيري، والهجوم عليّ يزيدني إصرارًا على النجاح، وأترك الحكم للجماهير. - هل كنت مقتنعًا بطريقة هيكتور كوبر؟ - هل كنت مقتنعًا بطريقة هيكتور كوبر؟ كل مدرب وله فكره، ودائمًا ما كنت أنفذ المطلوب مني، والجماهير كانت تنتقد عدم إحرازي الأهداف، لكن كانت هذه الطريقة المتبعة في أثناء تولية المدرب الأرجنتيني القيادة الفنية، وكان لا بد أن أحترم وجهة نظره. - الجميع كان يعلم أن أزارو هو المهاجم الأساسي، لكن لاسارتي اعتمد عليك منذ عودتك من الإصابة؟ - الجميع كان يعلم أن أزارو هو المهاجم الأساسي، لكن لاسارتي اعتمد عليك منذ عودتك من الإصابة؟ سعيد بثقة المدرب الأوروجوياني في قدراتي الفنية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه دائمًا، ومن مميزات المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء، أنه يثق بجميع اللاعبين. - ماذا عن المنافسة بينك ووليد أزارو وصلاح محسن وعمرو جمال؟ - ماذا عن المنافسة بينك ووليد أزارو وصلاح محسن وعمرو جمال؟ المنافسة بيننا شريفة، وتصب في صالح الفريق، وفي النهاية نحن لسنا أعداءً، نلعب معًا لصالح الأهلي وتحقيق الفوز، وأثق بقدراتي، وأيضًا في عدالة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي. هل يوجد فرق بين لاسارتي وكارتيرون؟ هل يوجد فرق بين لاسارتي وكارتيرون؟ لاسارتي يمنح الفرصة للجميع، ويتحدث معنا، ويحفّزنا لتقديم الأفضل، وأعتقد أنه من أهم أسباب تحسن أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، لكنني أرفض وضع مقارنة بين المدربين، لأنني في النهاية لاعب، وكل مدرب له أسلوبه وفكره. - هل طريقة أجيري تناسبك بشكل أكبر؟ - هل طريقة أجيري تناسبك بشكل أكبر؟ بالطبع، أجيري مدرب يميل إلى الطرق الهجومية، وأعتقد أن المردود سيكون أفضل للمنتخب خلال الفترة المقبلة. ماذا عن دوري الأبطال الذي غاب عن دولاب بطولات الأهلي لأكثر من خمس سنوات؟ ماذا عن دوري الأبطال الذي غاب عن دولاب بطولات الأهلي لأكثر من خمس سنوات؟ ما يشغلنا الآن هو الاستعداد لمواجهة الزمالك، وبعدها سنفكر في البطولة الإفريقية، لأن الفريق يسير بشكل منظم، ويفكر في كل مرحلة على حدة. - كيف ترى قرعة دوري الأبطال ومواجهة صن داونز؟ - كيف ترى قرعة دوري الأبطال ومواجهة صن داونز؟ بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة للغاية، لكن هدفنا واضح ومحدد، وهو السير خطوة بخطوة، والتعامل مع كل مرحلة بشكل جيد، من أجل الوصول إلى منصة التتويج، ورفع كأس إفريقيا.

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