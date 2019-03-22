إبراهيموفيتش يرفض التدريب بعد اعتزاله بسبب شعره

استكمل اللاعب الدولي السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، تصريحاته غير المنطقية كعادته طوال السنوات الماضية.
ورفض اللاعب السويدي، فكرة التحول إلى عالم التدريب بعد اعتزال كرة القدم خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب شعره، موضحًا: ” أرى الكثير من المدربين في الموسم الأول أن لديهم شعرا باللون الأسود، ولكنه في الموسم التالي يصبح لديهم شعر رمادي، وأن لا أريد ذلك. ”
وتابع اللاعب: ” أرى أنني قادراً على التدريب عقب نهاية مشواري، لأن الأمر يتطلب لاعب نشيط يكون قادر على معرف ما يدور في الملعب ولكنني لن أفعل ذلك. “
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