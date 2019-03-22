متولي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

وأضاف متولي، خلال تصريحات تلفزيونية: "الإصابة منعتني من الانضمام للمنتخب، الذي أحلم أن أرتدي قميصه بصفة مستمرة، لكن هذا قضاء الله وقدره، والفرصة ما زالت قائمة في بطولة الأمم الإفريقية".وتابع قائد الدراويش: "كل تركيزي حاليا مع الإسماعيلي، وأن أعود من الإصابة بمستوى أفضل مما كنت عليه.. هدفنا هذا الموسم المربع الذهبي، والمنافسة على كأس مصر".
جدير بالذكر أن عقد متولي، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويسعى الإسماعيلي لتجديده مبكرًا.
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