40 ميدالية سعودية.. والأبطال: حرم ولي العهد وراء الإنجاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق الأولمبياد الخاص السعودي 40 ميدالية خلال مشاركته في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، مع إسدال الستار على فعاليات الحدث العالمي الملهم في الحفل الختامي للبطولة أمس.

وشاركت السعودية بفريق ضم 50 رياضيا، يعد الأكبر في تاريخ مشاركات المملكة بهذا الحدث، الأمر الذي يعد إنجازا ساهم في تحقيقه الدعم الكريم من حرم سمو ولي العهد، الأميرة سارة بنت مشهور، التي حرصت على متابعة الفريق المشارك وتقديم الدعم الكامل له، وذلك في إطار جهودها الحثيثة، خاصة في المجالات الخيرية.

وفيما أعاد أبطال المملكة الإنجاز للدعم اللامحدود من حرم سمو ولي العهد، قالت مساعد رئيس وفد المملكة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 الدكتورة هايدي العسكري «بالنيابة عن الرياضيين وأسرهم والوفد السعودي بأكمله، نود أن نشكر الأميرة سارة بنت مشهور على الدعم الذي قدمته لكل فرد في الفريق خلال كل محطات هذه الرحلة، حيث تابعت منذ اليوم الأول وباهتمام شديد كل عضو من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى وقوفها إلى جانبنا خلال جميع التحديات والانتصارات التي مررنا بها».

وتعليقا على فوزه بذهبية رفع الأثقال، قال حسن الحضريتي «لا شيء يضاهي شعور الفوز بالميداليات من أجل السعودية»، مؤكدا أن «الجميع بذل جهدا كبيرا خلال التدريبات لنقدم أفضل أداء ممكن في المباريات، وفوزي بثلاث ميداليات ذهبية للمملكة جعل مشاركتي في هذه البطولة إحدى أكثر اللحظات فخرا في حياتي. أقدم شكري للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، وأفراد أسرتي، ومدربي للجهود التي بذلوها لتشجيعي ودعمي».

حصاد السعودية في بطولة العالم

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40 ميدالية

18 ذهبية

09 فضيات

13 برونزية

29 لاعبا سعوديا شاركوا في البطولة

21 لاعبة سعودية دخلن المنافسة

10 ألعاب شاركت بها السعودية