أخبار ليفربول يوم 22-3-2019 كلوب يراقب مهاجم تشيلسي الشاب...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار ليفربول يوم 22-3-2019 العديد من الأنباء الهامة، يأتى فى مقدمتها رغبة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للريدز فى التعاقد مع مهاجم تشيلسى الشاب كالوم هودسون-أودوى.

قائد ليفربول يأمل فى الفوز بالألقاب



أخبار ليفربول يوم 22-3-2019 يأمل جوردان هندرسون قائد ليفربول فى أن يتوج مع الريدز بالألقاب، بعد أن خاض تجربة الوصول للنهائيات أكثر من مرة.

ومنذ الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع الريدز في عام 2012، احتل اللاعب وصافة نفس المسابقة، وكذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان هندرسون جزءاً لا يتجزأ من منتخب إنجلترا الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم الصيف الماضي، قبل الخسارة أمام كرواتيا.

ويعد هندرسون قريباً من لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي خاض مباراة أقل.

وتحدث هندرسون للموقع الرسمى لليفربول، قائلا ""الفوز بالألقاب يمنحك حافزاً أكبر للاستمرار، الرغبة تكون دائماً في الفوز بالبطولة وتخطي المرحلة النهائية. خضت الكثير من النهائيات، ولكن لم أتمكن من الفوز بالبطولات، وهذه هي الخطوة التالية".

"أنت تريد دائماً أن تستمر وتربح. أمر مخيب للآمال أننا لم نحقق الفوز. هذا يمنحك دافع أكثر بكثير للعودة وتريد وضعها في نصابها الصحيح، نريد كلاعبين ومشجعين الفوز بلقب الدوري، عندما تلعب مع ليفربول هناك دائماً ضغوطات، هذا هو السبب وراء رغبتك في الذهاب إلى النهائيات والتتويج، لقد وضعنا أنفسنا في وضع رائع للتنافس. الآن الأمر يعود لنا".

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مدافع ليفربول يقترب من توقيع شراكة مع شركة عالمية



أخبار ليفربول يوم 22-3-2019 اقترب ترينت الكسندر-أرنولد التوقيع مع شركة "اندر أرمور" بمبلغ 1.6 مليون جنيه استرلينى سنوياً، لمدة 4 سنوات مقبلة بالاضافة للحوافز من اجل ارتداء احذيتهم، وهي ثاني اعلى صفقة من هذا النوع في انجلترا بعد هاري كين مع شركة نايكي.

ويغيب اللاعب عن مباريات المنتخب الإنجليزى فى فترة التوقف الدولية بسبب الإصابة.

ليفربول يراقب مهاجم تشيلسي الشاب



أخبار ليفربول يوم 22-3-2019 كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن اهتمام المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بمتابعة الشاب كالوم هودسون-أودوي مهاجم تشيلسي، لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول يخطط إلى التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، بأمر من المدرب الألماني يورجن كلوب.

وأشارت إلى أن على الرغم من أن نادي بايرن ميونخ الألماني، تقدم بعرض رسمي في يناير الماضي إلى نظيره الإنجليزي قيمته 35 مليون جنيه إسترليني والرد كان بالرفض، إلا أن كلوب يحاول جذبه وضمه في الصيف.