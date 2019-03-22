شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد يوم 22-3-2019 تعرف على قائمة الراحلين عن الشياطين الحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار مانشستر يونايتد يوم 22-3-2019 العديد من الأحداث، حيث غادر ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الأحمر معسكر منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولى الحالية التى يخوض خلالها التصفيات المؤهلة لـ"يورو" 2020، وذلك نظراً لتعرضه للإصابة في الكاحل، هذا بالإضافة إلى أن النرويجي سولشاير قد حدد قائمة الراحلين عن صفوف الشياطين الحمر.

راشفورد يغادر معسكر المنتخب الإنجليزي للإصابة

من ضمن أخبار مانشستر يونايتد اليوم، أن جاريث ساوثجيت، المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى، قد أعلن عن استبعاد ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الأحمر، من صفوف "الأسود الثلاثة" خلال فترة التوقف الدولى الحالية التى يخوض خلالها التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2020".

ويعانى راشفورد من إصابة فى الكاحل منعته من المشاركة فى تدريبات إنجلترا الجماعية التى أقيمت صباح اليوم، الخميس، فى ملعب "سان جورج بارك".

وغادر راشفورد معسكر المنتخب الإنجليزى ليعود إلى مانشستر يونايتد لتحديد الفترة التى يغيبها عن المشاركة.

من جانبه، أكد ساوثجيت فى تصريحاته التى نشرتها الصفحة الرسمية للمنتخب الإنجليزى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه لا ينوى استدعاء أى لاعب آخر لصفوف فريقه فى الفترة الحالية، لكن سيعيد تقييم الحالة لما بعد مواجهة التشيك غدا.

ويلتقى المنتخب الإنجليزى مع نظيره التشيكى فى العاشرة إلا الربع مساء غد، الجمعة، على ملعب "ويمبلى" بالجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

طريقة مانشستر يونايتد لتشجيع جماهيره للسفر إلى برشلونة

ومن ضمن أخبارمانشستر يونايتد اليوم، أن إدارة الشياطين الحمر قد قررت تخفيض ثمن تذكرة مباراته أمام برشلونة في إياب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك من أجل تشجيع جماهيره على السفر إلى إسبانيا من أجل دعمه.

وتم تسعير تذاكر مباراة الإياب التي ستقام في ملعب "كامب نو" يوم 16 نيسان / أبريل المقبل بمبلغ 102 جنيه إسترليني (134 دولار) ولكن مانشستر يونايتد سيحمل مشجعيه 75 جنيها إسترلينيا فقط من قيمة التذكرة.

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في المقابل، ستدفع جماهير برشلونة 102 جنيه إسترليني للحصول على تذاكر مباراة الذهاب، التي ستقام في ملعب أولد ترافورد يوم 10 نيسان / أبريل المقبل، حيث ستتكفل الأموال الإضافية التي سيجنيها النادي بدعم تذاكر مباراة الإياب.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان: "نعتقد أن جماهيرنا التي ستسافر ستتعرض مرة أخرى لشراء تذاكر بأسعار باهظة من النادي المضيف".

وأضاف البيان: "قررنا مرة أخرى اتخاذ القرار الصعب بزيادة سعر التذكرة في مباراة الذهاب بملعب أولد ترافورد لتكون بنفس سعر تذكرة مباراة الإياب"

وأكد البيان: "سنستخدم العائد الإضافي من تذاكر مباراة الذهاب لدعم جماهير الفريق التي ستسافر لإسبانيا من خلال دفع 27 جنيها إسترلينيا لكل مشجع وهو فارق قيمة التذكرة. "

تعرف على قائمة الراحلين عن مانشستر يونايتد

ومن أخبار مانشستر يونايتد اليوم، أن وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فأن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني للشياطين الحمر، قد حدد قائمة الراحلين عن الفريق عقب الموسم الجاري، في مؤشر قوي على توليه مهمة تدريب الفريق بصفة دائمة.

وذكرت الصحيفة أن سولشاير حدد لإدارة مانشستر يونايتد 3 أسماء لا تصلح للاستمرار في صفوف الشياطين الحمر، رغم أنه حتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع النادي حول توقيع عقد دائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة قد ضمت الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، والأرجنتيني ماركوس روخو بالإضافة إلى التشيلي أليكسس سانشيز، الذي يعاني من إصابات عديدة منذ انتقاله إلى الشياطين الحمر قادما من آرسنال.

جدير بالذكر أن سولشاير قد وضع قائمة باحتياجات الشياطين الحمر من أجل العودة للمنافسة على الألقاب مجددا، ويعتبر الشاب الإنجليزي جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أبرز أهداف المدرب النرويجي.