شكرا لقرائتكم كلينسمان في معسكر المنتخب الاولمبى بإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد يورجن كلينسمان المدير الفني السابق للمنتخب الامريكي في معسكر المنتخب الاولمبي في اسبانيا حيث يلتقي اليوم نظيره الامريكي ضمن خطة الاعداد لنهائيات الامم الافريقيه للشباب تحت ٢٣سنه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020.

سبب تواجد كلينسمان هو مؤازرة نجله حارس مرمي المنتخب الامريكي الاولمبي.

وداعب كلينسمان شوقي غريب عندما طلب لقاءه بعد مباراة الفريقين غدا لمعرفة رأيه في نجله.