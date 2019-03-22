شكرا لقرائتكم خيمي: أصحاب الأهداف الخبيثة هاجموا العمري.. وأنا أثق به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، استيائه من الأشخاص الذين شككوا في أداء لاعب الوحدة عبدالإله العمري ضد فريقه السابق النصر، ووصف الأمر بـ "التفاهات".

وكان الوحدة خسر مباراة الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برباعية دون مقابل أمام النصر.

وقال حاتم خيمي في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: تواصلت مع اللاعب في وقت متأخر عقب المباراة، وكنت أشعر بحزن شديد بسبب النتيجة الكبيرة، وأكدت لعبدالإله العمري بأننا نثق فيه وندعمه بكل قوة ويجب أن لا يلتفت إلى مثل هذه الشكوك التي خرجت من أصحاب أهداف خبيثة، لأن اللاعب أراد الظهور بشكل مميز ضد فريقه السابق وركز بشكل كبير خلال المباراة.

وأضاف: نحن في الوحدة لا يهمنا أي فريق، وسبق وخسرنا من الهلال وفزنا على النصر في الدور الأول.. وما حدث عبارة عن "تفاهات".

Advertisements

وبخصوص إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الأول، أوضح: ما زلت أمدح ميدو لأنه مدرب كبير جدا، والتغييرات التي حدثت على رأس الجهاز الفني للوحدة سابقا كانت خارجة عن الإرادة، وركزنا على أن نتعاقد مع مدرب على دراية بالدوري، خاصة وأنه تبقى فقط شهر ونصف على نهاية الموسم المحلي، لذلك تعاقدنا مع الأرجنتيني خوان براون، لاسيما وأننا ما زلنا ننافس في بطولة كأس الملك.

ولفت خيمي إلى أنه تواصل مع مسؤولين من إدارة نادي الهلال حول المدرب الأرجنتيني الذي سبق وأشرف على تدريب الهلال، مؤكدا بأنه سمع إشادات واسعة قبل التعاقد معه.

ويشار إلى أن براون وصل إلى السعودية يوم الخميس وخاض تدريب الفريق في ذات اليوم، وقال في لقاء مع "في المرمى" : أشعر بالسعادة لعودتي إلى السعودية بعدما أمضيت ثلاث سنوات مع نادي الهلال.. والآن بدأت مهمتي بشكل فوري مع نادي الوحدة من أجل التعرف على اللاعبين والتخطيط للمباراة المقبلة.

وأضاف: أعرف من اللاعبين الحاليين في الوحدة الزوري وفيصل درويش، وتابعت بعضا من مباريات الدوري السعودي في الفترة الماضية، لكن الأمر يحتاج للتعامل بشكل شخصي مع اللاعبين وليس الإكتفاء بما تراه على شاشة التلفاز.

ولفت إلى أن لم ينقطع عن متابعة مباريات الهلال بعد انتهاء مشواره مع الفريق، وواصل: واصلت متابعة الكرة السعودية وترتيب المسابقة، وأيضا فريق الهلال بشكل خاص لرؤية ما يحدث مع الفريق الذي كنت جزءا منه، ونحتاج إلى التركيز في فريق الوحدة بالمباريات المقبلة لأن المستويات متقاربة بين الأندية.