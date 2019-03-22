شكرا لقرائتكم الأخضر يفتتح "التصفيات الأولمبية" بمواجهة المالديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح المنتخب السعودي الأولمبي يوم الجمعة مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، وذلك باستضافته لمنتخب المالديف تمام الـ 8:25 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

واختتم "الأخضر" يوم الخميس استعداداته لمواجهة منتخب المالديف بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على إجراء اللاعبين لتمارين على الكرات الثابتة في الناحيتين الهجومية والدفاعية، وذلك في أعقاب إجرائهم مرانًا على ردة الفعل بداية الحصة التدريبية.

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وقال نايف القاضي، مدير المنتخب في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: عملنا على تحليل المنتخبات المنافسة منذ لحظة إعلان القرعة، وجدول المباريات ضاغط قليلا، ونعمل على أن نجعل اللاعبين يركزون على المباريات والابتعاد عن ضغط الإعلام والجماهير.

بدوره، ذكر بندر الأحمدي، المشرف الفني على الفئات السنية للمنتخبات،وقال: استعدادات المنتخب سارت بشكل مميز، ومنذ فترة طويلة تم تجهيز هذا المنتخب، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق وأن نكون عند حسن ظن الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السعودية تضم الإمارات ولبنان إلى جانب المالديف.