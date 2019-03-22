شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى أمام الشمس اليوم فى ربع نهائى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره الشمس، فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية التى يستضيفها مقر القلعة الحمراء على أن تختتم المنافسات يوم الإثنين المقبل.

ويشهد هذا الدور لقاءات قوية بين كلا من المجمع الجزائرى مع الجمارك النيجيري قرطاج التونسى مع فاب الكاميرونى والأنابيب الكينى مع سبورتنج فيما تقام مباريات نصف النهائى غدا السبت على أن يقام لقائى تحديد البطل و صاحب الميدالية البرونزية بعد غدا الاثنين .