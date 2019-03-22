صور .. كلينسمان في معسكر المنتخب الأولمبي بأسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد يورجن كلينسمان المدير الفني السابق للمنتخب الامريكي في معسكر المنتخب الاولمبي في اسبانيا حيث يلتقي اليوم نظيره الامريكي ضمن خطة الاعداد لنهائيات الامم الافريقيه للشباب تحت 32 سنه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 .
سبب تواجد كلينسمان هو مؤازرة نجله حارس مرمي المنتخب الامريكي الاولمبي وداعب كلينسمان شوقي غريب عندما طلب لقاءه بعد مباراة الفريقين غدا لمعرفة رأيه في نجله .
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