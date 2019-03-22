شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام أمريكا اليوم الجمعة والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مباراة ودية أمام أمريكا اليوم الجمعة 22 / 3 / 2019، وتحديدا فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدورة الودية التى يشارك بها الفراعنة الصغار حاليا فى إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبى وأمريكا

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون سبورت ويقيم المنتخب الأولمبى حاليا معسكرا مغلقا فى أسبانيا يتخلله مباراتان وديتان أمام أمريكا وهولندا، ويضم المعسكر 25 لاعبا هم عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفي شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم العراقي وكريم وليد واكرم توفيق وأحمد مصطفي ومحمد صادق ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف الجوهري وغنام محمد غنام وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحى وناصر منسى وأحمد ياسر ريان وعمر مرموش المحترف في المانيا.

شوقى غريب يحضر اللاعبين بجلسات

وعقد شوقي غريب المدير الفنى أكثر من جلسة مع اللاعبين للتأكيد على أهمية مواجهة أمريكا وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية لتحقيق أقصى استفادة، كما شهدت تدريبات المنتخب الأولمبى الأخيرة التركيز على بعض الجمل التكتيكية التى سينفذها اللاعبون أمام أمريكا.

التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى أمام أمريكا

واستقر غريب على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء على أن يبدأ رمضان صبحى المباراة أساسيا، ويعتبر التشكيل الأقرب للمباراة هو عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمود مرعى و أسامة جلال و أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق ومحمد صادق و كريم نيدفيد وأحمد حمدى و رمضان صبحى وناصر ماهر وناصر منسى.