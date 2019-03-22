شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمود متولى مدافع الإسماعيلى على الأنباء التى تداولت خلال الأيام الماضية بشأن توقيعه للنادى الأهلى . Advertisements وقال متولى فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير،"يوجد عقد بيني وبين النادي الإسماعيلي ولن أستطيع التحرك بدون إذنهم وقبل أي شئ بحترم جمهور النادي ومازلت لاعبا في الفريق ولن أبخل بنقطة عرق". يذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة التعاقدات قطعت شوطًا كبيرًا في حسم صفقة محمود متولي، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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